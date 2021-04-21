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    13:20, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Паводок в СКО: ожидается выход реки Есиль в пойму в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается подъем уровня воды на реке Есиль в двух районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидропостах в Есильском и Кызылжарском районах вода поднялась от 42 до 113 см за сутки. Максимум зафиксировали у села Долматово, минимум – у села Новоникольское.

    На Петропавловском водохранилище за сутки вода прибыла на 54 см. В ближайшие дни ожидается выход реки в пойму.

    На Сергеевском водохранилище продолжается спад уровня воды. За сутки – еще минус 14 см. Перелив через гребень плотины уменьшился до 100 см. Сброс воды снизили до 511 кубических метров в секунду.

    На малых реках падение воды составило от четырех до 109 см за сутки.

    Умеренный рост уровня воды наблюдается на озере Большой Тарангул. За сутки увеличился на один сантиметр – до 367 см.

    По данным РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области наблюдается пик половодья. Продолжится он до первой половины мая.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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