Паводок в СКО: ожидается выход реки Есиль в пойму в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается подъем уровня воды на реке Есиль в двух районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидропостах в Есильском и Кызылжарском районах вода поднялась от 42 до 113 см за сутки. Максимум зафиксировали у села Долматово, минимум – у села Новоникольское.

На Петропавловском водохранилище за сутки вода прибыла на 54 см. В ближайшие дни ожидается выход реки в пойму.

На Сергеевском водохранилище продолжается спад уровня воды. За сутки – еще минус 14 см. Перелив через гребень плотины уменьшился до 100 см. Сброс воды снизили до 511 кубических метров в секунду.

На малых реках падение воды составило от четырех до 109 см за сутки.

Умеренный рост уровня воды наблюдается на озере Большой Тарангул. За сутки увеличился на один сантиметр – до 367 см.

По данным РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области наблюдается пик половодья. Продолжится он до первой половины мая.