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Паводок в СКО: началась вторая волна

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Апреля 2021, 16:00
Паводок в СКО: началась вторая волна

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается подъем уровня воды на реке Есиль, началась вторая волна паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в районе села Новоникольское Кызылжарского района зафиксирован пик половодья 25 апреля. Сейчас уровень воды в этом районе снижается. Прибывает вода вниз по течению.

Подъем уровня воды наблюдается в Петропавловске. В 8 часов утра он достиг одной тысячи сантиметров. Вода приближается к критической отметке в 1004 см. Пик паводка в городе, ориентировочно, ожидается 27-30 апреля на уровне 1020-1035 см.

На Сергеевском водохранилище перелив снизился до 51 см. Сброс воды сократился до 198 кубических метров в секунду.

Вторая волна паводка подошла 25 апреля к гидропосту в селе Токсан би. Вода в реке Есиль за сутки здесь возросла на 9 см. По данным «Казгидромета», в ближайшее время начнётся подъём воды на Сергеевском водохранилище. В гидрометеорологической службе заверили, что объём воды незначительный - пик второй волны не превысит первую.


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