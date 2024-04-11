Паводок в Костанайской области идет на спад

В Костанайской области не допущено больших подтоплений. Крупные населенные пункты и города не ушли под воду, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Из 492 населенных пунктов за весь период паводков затронуто 10 населенных пунктов.

На сегодняшний день подтопленным остается 161 частный жилой дом в шести населенных пунктах Карасуского, Костанайского районов и г. Костанай.

Минимизировать риски подтопления удалось, благодаря слаженным действиям работников служб ДЧС, местных исполнительных органов, волонтеров и тысяч добровольных помощников из числа жителей.

Фото: акимат Костанайской области

В городах Костанай, Тобыл, населенных пунктах Костанайского, Мендыкаринского, Карасуского районов еще проводятся мероприятия по безопасному прохождению паводков, в том числе берегоукрепительные работы, обваловка, выкладка мешкотары с песком. Из опасных зон население заблаговременно эвакуировано.

На текущий момент по области эвакуировано 9099 человек вдоль реки Тобол и р.Тюнтюгур, в пунктах временного размещения находятся 441 человек, остальные разместились по родственникам.

Фото: акимат Костанайской области

В пунктах временного размещения созданы все необходимые условия. Организовано трехразовое питание, обеспечены всеми первыми средствами необходимости (средства личной гигиены, питьевая вода, медикаменты и др.).

За период паводка было откачано около 836,3 тыс.м³ воды. Проведена заготовка и укладка 94,9 тыс мешков с песком. Отсыпано 7 651 тонн инертных материалов.

Во всех регионах области были сформированы и задействованы волонтерские отряды. По области задействовали около 3 000 волонтеров, которые принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, в эвакуациях населения, и в раздаче гуманитарной помощи.

Фото: акимат Костанайской области

Специально созданные комиссии продолжают работу по оценке причиненного ущерба. По итогам данной оценки всем пострадавшим будет полностью возмещен ущерб.