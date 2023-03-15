Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Паводок начался на юге Костанайской области

15 Марта 2023, 13:45
Паводок начался на юге Костанайской области Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Джангельдинском районе Костанайской области начались переливы на местных дорогах, близ села Торгай произошло скопление талых вод и была угроза подтопления нескольких дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казирформ» по ссылкой на пресс-службу ДЧС области

В село Торгай Джангельдинского района в целях защиты населения и территории и безопасного пропуска талых вод была направлена мобильная группировка сил и средств ДЧС.

«11 марта поступила информация о том, что в Джангельдинском районе, в 17 км от села Торгай, на окраине села Шеген (63 дома, 300 человек), в низменности произошло скопление талой воды. В результате возникла угроза 5-ти дворовым территориям. Была произведена откачка талой воды. Подтоплений жилых домов не допущено»,- сообщили в ведомстве.

Также в Джангельдинском районе на автодороге районного значения Шубала-Карасу, между населенными пунктами Байтурсынова и Акколь, в результате снеготаяния произошел перелив через полотно на 34 км.

photo

«Имеется проезд для грузового транспорта. Угрозы населенным пунктам нет. Организовано два поста из числа сотрудников полиции и ДЧС. Проводились работы по заготовке и установке 250 мешкотар, инертного материала в количестве 28 тонн, осуществлялись мероприятия по сдерживанию талой воды: укреплению земляной, песчаной и кирпичной насыпи. Откачка воды не производилась. Перелив остановлен. По состоянию на 15 марта обстановка в Джангельдинском районе стабильная»,- добавили в ДЧС.

На сегодня, как заверили в ведомстве, угрозы подтопления населенным пунктам нет. На месте работают дежурные спасатели и представители местных исполнительных органов.

photo

photo



Новости по теме
ОСДП выступила против назначения Премьер-Министром Алихана Смаилова
Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе
Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей