Паводок на Западе Украины: подтоплены 550 домов, разрушены 83 моста

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В четырех западных областях Украины по состоянию на 29 июня остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«В 70 (было 349) населенных пунктах подтоплены 550 домов (было 14 тыс. 456); 1 объект социальной и бытовой сферы (было 18); затоплены 831 подвал (было 7 тыс. 225); 1 тыс. 898 приусадебных участков (было 22 тыс. 182); разрушены 150,5 км автодорог (было 278,2); повреждено 582 км автодорог (было 653) и 220 мостов (было 265)», - говорится в сообщении.

Всего на территории областей погибли 3 человека (Ивано-Франковская область).

Силами ГСЧС спасены, эвакуированы (отселены) с начала работ 2 523 человека, в сутки откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб); доставлено для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8 628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25 315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека и 291 единица техники.

Напомним, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях Украины.