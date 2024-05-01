Паводки в Казахстане: Как проверяют качество продовольствия из гуманитарной помощи

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о контроле качества пищевых продуктов, доставляемых в пострадавшие от паводка регионы, в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз», проходящего на 10 республиканских каналах, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На эвакуационные пункты привлечена санитарно-эпидемиологическая служба. Они берут пробы доставленных пищевых продуктов, в том числе готовой еды, и исследуют их. То есть, была проведена экспертиза поступающих из разных мест, в качестве гуманитарной помощи, продуктов питания. На эвакуационных пунктах, кроме единичных случаев, не зарегистрировано значительного распространения инфекционных болезней, – сказала А.Альназарова.

Министр также сообщила, что контроль за эпидемиологической ситуацией в регионах, пострадавших от наводнения, ведется совместно с местными исполнительными органами. Для этого было принято постановление главного санитарного врача.

- Пробы питьевой воды исследуются до настоящего времени. Наряду с этим, в затапливаемых регионах проведена дезинфекция около 6 тысяч эпидемиологических объектов, – сказала А.Альназарова.

Кроме того, министр отметила, что в указанных регионах не будет вводиться масочный режим.