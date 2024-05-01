Паводки: Более 13 тысяч семей получили соцвыплаты на сумму около 5 млрд тенге

Продолжается возмещение ущерба гражданам, пострадавшим от наводнения. По последним данным Правительства, 13 547 семей получили единовременные выплаты на общую сумму более 4,9 миллиарда тенге. Об этом сообщили в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана говорил, что возьмет на свой личный контроль работу по восстановлению поврежденных жилых домов и инфраструктуры.

— Недалек тот день, когда мы преодолеем природное бедствие. После спада воды пострадавшие регионы будут восстановлены. Прежде всего, будет выплачена соответствующая компенсация, чтобы возместить ущерб гражданам. Начнется строительство домов, будет предоставляться жилье, поврежденная инфраструктура будет отремонтирована. Эта большая работа должна быть завершена за очень небольшое время, то есть, всего за 5 месяцев лета и осени. Но я уверен, что мы, объединившись, с честью выполним эту работу, — сказал Президент.

На восстановление 527 домов выделено более 682 миллионов тенге. В компенсацию за погибший скот выплачен 301 миллион тенге.

— В Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях более 50 семей уже поселились в домах и квартирах, — сказал ведущий телемарафона.

Напомним, на канале «Jibek Joly» продолжается телемарафон «Біз біргеміз», посвященный единству страны в борьбе с паводком.

В 5-часовом прямом эфире телеканала будут рассказывать о волнующих событиях в жизни людей, пострадавших от наводнения, передавать репортажи из регионов стихийного бедствия.

Ранее были опубликованы интервью со спасателями МЧС, военными и полицейскими которые первыми пришли на помощь в регионы, пострадавшие от наводнения.