Паводок-2020: к эвакуации населения готовятся службы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели внеочередное заседание эвакуационной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, комиссия обсуждала готовность районов и города Петропавловска к размещению и обеспечению безопасности населения в случае ЧС во время предстоящего паводка.

Начальник отдела гражданской обороны Мурат Кангужинов рассказал, что с учётом проведённой проверки работы районных эвакуационных комиссий есть необходимость уточнения имеющихся планов эвакуации районов области, подробного указания в них уровня взаимодействия местных исполнительных органов, служб гражданской защиты, организаций и объектов хозяйствования.

«Ведется учет сил и средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий. Заключены договоры намерения по обеспечению продуктами питания в местах размещения эвакуируемого населения, предоставления техники и кормов для домашнего скота. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены резервы местных исполнительных органов» - сказал М. Кангужинов.

Он подчеркнул, что нужно как можно быстрее уточнить число технических средств, сверить номера телефонов ответственных лиц, участвующих в эвакуационных мероприятиях.

Все нерешенные вопросы по эвакуации населения требуют незамедлительного решения. Об этом недавно говорил и аким области Кумар Аксакалов. В регионе 92 населенных пункта, подверженных подтоплениям во время паводка. Часть из них страдает от талых вод, которые приходят с полей. Судя по прогнозам синоптиков, начало паводка в области нужно ожидать уже в марте.