Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Паводковые воды размыли переправу через реку в ЗКО

Автор:  
Серик Сабеков
31 Марта 2022, 16:32
Паводковые воды размыли переправу через реку в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области паводковые воды размыли переправу на окраине села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Каратобинского района Кадыржан Суюгалиев, инцидент произошел 30 марта в селе Актайсай Каракольского сельского округа.

По словам акима, погода резко потеплела и из-за таяния снега поднялась вода в русле реки Таян. Река Таян впадает в Куагаш, а Куагаш - в реку Жаксыбай.

«Порывы паводковых вод в 17:20 полностью снесли и размыли переправу через реку Жаксыбай (60 метров) у входа в село Актайсай. Угрозы населенному пункту от паводка нет», - сообщил Кадыржан Суюгалиев.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал на брифинге в СЦК о том, насколько дамбы готовы к паводкам в Казахстане.

Западно-Казахстанская область   Происшествия   Акимат   Паводок   Регионы Казахстана   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане