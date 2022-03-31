Паводковые воды размыли переправу через реку в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области паводковые воды размыли переправу на окраине села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким Каратобинского района Кадыржан Суюгалиев, инцидент произошел 30 марта в селе Актайсай Каракольского сельского округа.

По словам акима, погода резко потеплела и из-за таяния снега поднялась вода в русле реки Таян. Река Таян впадает в Куагаш, а Куагаш - в реку Жаксыбай.

«Порывы паводковых вод в 17:20 полностью снесли и размыли переправу через реку Жаксыбай (60 метров) у входа в село Актайсай. Угрозы населенному пункту от паводка нет», - сообщил Кадыржан Суюгалиев.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал на брифинге в СЦК о том, насколько дамбы готовы к паводкам в Казахстане.