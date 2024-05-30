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    10:20, 30 Май 2024 | GMT +6

    Паводковую воду с пастбищ Атырауской области отводят в реку Жайык

    паводки в Атырауской области
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Сегодня рано утром паводковые воды размыли дорогу, соединяющую восемь крестьянских хозяйств Алмалинского сельского округа с райцентром. Это создало проблемы для аграриев. В настоящее время для беспрепятственного пропуска разлившейся воды в реку Жайык (Урал) на временно построенной объездной дороге ведутся работы по демонтажу дорожного покрытия, передает агентство Kazinfom со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Река окружает село Алмалы с трех сторон. С целью защиты села от паводковых вод были построены дамбы общей протяженностью около 9 км и организовано круглосуточное дежурство.

    Меры предосторожности продолжают действовать. Сегодня ответственное за район учреждение и более 50 военнослужащих ведут дежурство. В целом за 17 населенными пунктами вдоль реки закреплены ответственные организации. 

    - В целом берегоукрепительные работы полностью завершены. Заслон надёжный, опасности для села нет. Паводковые воды из реки Жайык разлились вокруг села. Чтобы направить их обратно в реку, в некоторых местах мы убираем дамбы, - рассказала координатор участков №16-20 Нуржауган Толеуова.

    В период паводков река Жайык поделена на 113 участков, проведены работы по защите от затопления. На 24 гидропостах организован контроль за уровнем воды.

    В апреле-мае вокруг населенных пунктов с высоким риском затопления было построено 523 километра дамб высотой 8-11 метров. Вокруг села Алмалы построено 8,6 км защитных дамб. Уровень воды в селе постоянно контролируется, а на берегу ведётся круглосуточное дежурство.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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