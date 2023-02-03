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    Паводковую ситуацию в ряде регионов обсудили в Правительстве

    3 Февраля 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Готовность Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областей к прохождению паводкового периода рассмотрена на заседании специальной правительственной комиссии, созданной распоряжением Премьер-Министра, под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В обсуждении приняли участие представители акиматов регионов, министерств по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.

    По итогам совещания акиматам регионов поручено обеспечить активизацию всех необходимых служб и организаций, подготовить спецтехнику и материалы для эффективного прохождения паводкового периода, а также организовать соответствующую координацию действий аварийных служб.

    Вместе с тем Минэкологии займется координацией безопасного пропуска паводковых вод в руслах рек Сырдарья и Или, определит допустимые объемы заполнения водохранилищ, в том числе Коксарайского, Куртинского, Бартогайского, Бестюбинского, Кызылагашского, Алматинского, Ащибулакского, Акешкинского, и обеспечит надлежащий контроль за ними.

    Параллельно с этим на реке Сырдарья будут проводиться взрывные работы для минимизации ледовых заторов, а с приграничными государствами – организован постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды на трансграничных реках.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Акимат Паводок Жетысуская область
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