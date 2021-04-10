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Паводковую ситуацию обсудили костанайские спасатели с российскими коллегами

Автор:  
Жанна Мусабаева
10 Апреля 2021, 10:00
Паводковую ситуацию обсудили костанайские спасатели с российскими коллегами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Ход весеннего половодья на территории Казахстана и пограничных областей Российской Федерации обсудили спасатели двух стран в ходе онлайн-совещания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

На видеоконференции присутствовали руководства департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области и представители Челябинской и Курганской областей.

«Стороны затронули вопросы прохождения весеннего половодья на территории трех сопредельных областей Казахстана и России, наполняемость и сбросные расходы водохранилищ, ожидаемое формирование талого стока, подъемы уровня воды на трансграничных реках», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам Биржана Каримова, на сегодняшний день в период весеннего половодья потенциально опасными являются общие водотоки трансграничных рек Синташты и Берсуат, Аят, Уй, Тогузак, Тобол.

Также отмечено, что Костанайская область входит в число территорий подверженных паводку. Для нашей территории характерны резкие перепады температуры воздуха и выпадение осадков, что приводят к склонным стокам и подтоплению населённых пунктов, разрушению автодорог и повреждению коммуникационных систем.

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По итогам заседания участниками сторон принят ряд рекомендаций в рамках взаимодействий приграничных регионов. К примеру, необходимость обследования трансграничных гидротехнических сооружений для выявления возможных угроз населенным пунктам, объектам жизнеобеспечения и коммуникаций, сообщать об увеличениях сброса водохранилищ, организовать работу оперативных групп в режиме круглосуточного дежурства, а также особое внимание уделить руслу реки Тогузак и Тобол и мониторить состояние уровня воды в р. Убаган на гидрологичеком посту с. Аксуат Мендыкаринского района.


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