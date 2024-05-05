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    15:11, 05 Май 2024 | GMT +6

    Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в ВКО

    Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в ВКО
    Фото: акимат Курчумского района

    В Курчумском районе ВКО, чтобы минимизировать ущерб и спасти еще не пострадавшие населенные пункты, талые воды перенаправляют туда, где они могут принести пользу. Пример тому — озеро Тораңғы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В последние годы из-за засушливой погоды радиус озера Тораңғы, расположенного на территории Курчумского сельского округа, уменьшился на 500 метров, что привело к сокращению численности животного мира и многих видов рыб. Дальнейшее снижение уровня воды может привести к серьезной экологической катастрофе.

    — В целях профилактики весенних паводков и восстановления озера в Курчумском районе проводилась очистка 15 километров канала Жауғашты в селе Сарыолен и расширение водопропускного канала протяженностью 4,5 километра на участке «Кубань». Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению уровня воды в озере Тораңғы. Дополнительно начато строительство моста для техники, — сообщили в акимате Курчумского района.

    В работах задействованы: кран, погрузчик, два КамАЗа, гусеничный экскаватор, 1,5-тонный погрузчик и 10 человек.

    — В случае наполнения озера водой потенциал рыбного хозяйства возрастет, а также позволит вести на водоеме другие виды деятельности, — добавили в администрации района.

    К слову, в Восточном Казахстане акиматом совместно аграриями начата работа по пересмотру севооборота и по обеспечению влагой посевов на весенний и летний период.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода Акимат Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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