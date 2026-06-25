Паводковые прогнозы в 2026 году были верными — вице-министр водных ресурсов Абдраимов

Системы прогнозирования TALSIM и Tasqyn хорошо спрогнозировали паводок 2026 года, сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Говоря о проводимой работе по цифровизации отрасли, вице-министр отметил, что особое значение имеет прогнозирование водных ресурсов. По этому направлению внедряется немецкая система TALSIM, интегрированная в голландскую платформу Delft-FEWS.

— Как вы знаете, система Tasqyn появилась ввиду определенных проблем, которые мы имели по паводкам. Каких-то цифровых решений у нас на тот момент не было. Хотел бы сказать, что 2025 год — это самое начало работы системы Tasqyn, ее первое боевое дежурство, так сказать. На площадке Министерства водных ресурсов у нас, как раз, тоже заступила система TALSIM по одному бассейну, по участку реки Есиль. Я думаю, были в 2025 году определенные вопросы и к нашей системе, и к Tasqyn. Ваша критика и критика других экспертов, она была услышана, — сказал вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что министерство требовало доработать некоторые моменты системы, и по итогу 2026 года основные прогнозные тренды система спрогнозировала верно.

— Мы по этому поводу в рамках рабочей группы собирались. Здесь были некоторые моменты по точности в количестве воды, они немного отклонялись, но общий тренд совпадал. В целом, работа наших систем прогнозирования паводка в текущем году была, я считаю, достаточно хорошо сделана, — отметил Аслан Абдраимов.

Чиновник отчитался, что по итогам паводкового периода текущего года в водном хозяйстве не было никаких происшествий, на водохранилищах не было аварийных сбросов. Объем поступившей воды соответствовал ожидаемому объему, вся вода была аккумулирована, подтоплений не выявлено.

Выступая перед журналистами, вице-министр пояснил, что используемые для прогнозирования паводка системы в Казахстане применяются впервые. Поэтому, по итогам двух лет критиковать данные системы будет не совсем правильно.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане работает цифровое моделирование паводков Tasqyn. Подробнее о том, как устроена система, читайте в статье.