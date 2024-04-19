В шести районах Костанайской области продолжает действовать объявленный режим ЧС природного характера местного масштаба - на территории Костаная, Аркалыка, Амангельдинского, Джанкельдинского, Карасуского и Костанайского районов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

На территории области подтопленными остаются семь домов и 17 дворовых территорий. За время паводков спасено и эвакуировано 9232 человека, в том числе 1810 детей.

Фото: ДЧС Костанайской области

Психологи ДЧС Костанайской области активно работают с населением, пострадавшим от паводков. Специалисты проводят индивидуальные и групповые консультации в пунктах эвакуации, особое внимание уделяя работе с детьми. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 34 детей.

Откачано около 915 844 м3 талой воды. Уложено более 212 740 мешкотары и отсыпано 76 500 тонн инертных материалов.

Фото: ДЧС Костанайской области

Всего в регионе задействованы силы и средства в количестве 248 человек, 37 единиц техники, 21 единица мотопомп, два плавательных средства и вертолёт МИ8. Группировка спасателей ДЧС Костанайской области оказывает помощь в ликвидации последствий паводков в СКО.