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    17:52, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводковая ситуация в Костанайской области стабилизировалась — ДЧС

    паводки, Костанай, спасатели
    Фото: ДЧС Костанайской области

    В шести районах Костанайской  области продолжает действовать объявленный режим ЧС природного характера местного масштаба  - на территории Костаная, Аркалыка, Амангельдинского, Джанкельдинского, Карасуского и Костанайского районов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС. 

    На территории области подтопленными остаются семь домов и 17 дворовых территорий. За время паводков спасено и эвакуировано 9232 человека, в том числе 1810 детей.

    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Психологи ДЧС Костанайской области активно работают с населением, пострадавшим от паводков. Специалисты проводят индивидуальные и групповые консультации в пунктах эвакуации, особое внимание уделяя работе с детьми. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 34 детей.

    Откачано около 915 844 м3 талой воды. Уложено более 212 740 мешкотары и отсыпано 76 500 тонн инертных материалов.

    паводки
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Всего в регионе задействованы силы и средства в количестве 248 человек, 37 единиц техники, 21 единица мотопомп, два плавательных средства и вертолёт МИ8. Группировка спасателей ДЧС Костанайской области оказывает помощь в ликвидации последствий паводков в СКО.

    паводки
    Фото: ДЧС Костанайской области

     

     

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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