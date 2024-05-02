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    12:16, 02 Май 2024 | GMT +6

    Паводковая ситуация в СКО находится на постоянном контроле

    Сергеевское водохранилище, СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Ситуация в регионе стабильно сложная. Сергеевское водохранилище заполнено на 125%, перелив через гребень плотины составляет 1 метр 38 см. За сутки отмечено снижение на 11 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщила представитель ДЧС СКО Жазира Кожахметова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В области наблюдается значительное снижение уровня воды вдоль реки Есиль. В Есильском районе на реке Есиль на гидропосте села Покровка уровень воды снизился на 51 см, в селе Новоникольское — на 24 см. То есть пик паводка второй волны там уже пройден. Он уже прошел и в Петропавловске: за сутки уровень воды снизился на 19 см. Новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается, — сказала Ж. Кожахметова.

    Она уточнила, что с начала паводка в СКО подтоплено 3 898 домов, от 712 из них вода ушла. Всего по области эвакуировано более 14 тысяч человек, из них 3 596 детей. На сегодняшний день 764 человека вернулись домой.

    Спасатели совместно с сотрудниками полиции патрулируют населенные пункты, контролируют уровень воды в них, занимаются оперативной доставкой тяжелобольных людей, укреплением защитных постов.

    Теги:
    Река Есиль Подтопления Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Сергеевское водохранилище Эвакуация Переливы Паводки в Казахстане Спасатели Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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