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    19:57, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводковая ситуация в Карагандинской области стабилизировалась

    паводки в Карагандинской области
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    Заместитель акима Карагандинской области Бауыржан Асанов сообщил, что паводковая ситуация в регионе стабилизировалась, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам замакима Карагандинской области, комиссия по расчету причиненного ущерба завершила свою работу. Аккредитованная организация предоставила полный отчет о техническом осмотре домов, стоимости поврежденного имущества. Выплаты жителям ожидаются в ближайшее время, также пострадавшим оказана единовременная материальная помощь в размере 100 МРП - по 369 200 тенге. 

    - Вопрос покупки или строительства дома находится на рассмотрении, – заявил Бауыржан Асанов на брифинге в СЦК. 

    Он добавил, что ранее населению предоставили продукты питания, одежду, техническое оборудование, бытовую технику.

    Паводковый период в Карагандинской области начался в конце марта. Космомониторинг показал, что в области начались движения на основных реках.

    Больше всего от талых вод пострадали несколько сел Шетского района Карагандинской области, где были эвакуированы 300 человек. В районе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

    По подсчетам рабочей группы, около сотни голов домашнего скота пали во время затоплении.

    После спада пика наводнения специальная комиссия приступила к подсчету ущерба. 

    К 4 апреля в регионе паводковая ситуация стабилизировалась.

    Волонтеры и НПО, а также различные организации и АНК области отправили гуманитарную помощь жителям, которые пострадали во время паводков. 

    Теги:
    Подтопления Регионы Казахстана Компенсация Акимат Карагандинская область Режим ЧС Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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