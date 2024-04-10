Паводковая ситуация в Карагандинской области стабилизировалась

Заместитель акима Карагандинской области Бауыржан Асанов сообщил, что паводковая ситуация в регионе стабилизировалась, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам замакима Карагандинской области, комиссия по расчету причиненного ущерба завершила свою работу. Аккредитованная организация предоставила полный отчет о техническом осмотре домов, стоимости поврежденного имущества. Выплаты жителям ожидаются в ближайшее время, также пострадавшим оказана единовременная материальная помощь в размере 100 МРП - по 369 200 тенге.

- Вопрос покупки или строительства дома находится на рассмотрении, – заявил Бауыржан Асанов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что ранее населению предоставили продукты питания, одежду, техническое оборудование, бытовую технику.

Паводковый период в Карагандинской области начался в конце марта. Космомониторинг показал, что в области начались движения на основных реках.

Больше всего от талых вод пострадали несколько сел Шетского района Карагандинской области, где были эвакуированы 300 человек. В районе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

По подсчетам рабочей группы, около сотни голов домашнего скота пали во время затоплении.

После спада пика наводнения специальная комиссия приступила к подсчету ущерба.

К 4 апреля в регионе паводковая ситуация стабилизировалась.

Волонтеры и НПО, а также различные организации и АНК области отправили гуманитарную помощь жителям, которые пострадали во время паводков.