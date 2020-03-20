Паводковая ситуация в Восточном Казахстане стабильная — комиссия

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане проводится инспектирование паводкоопасных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что по поручению акима области комиссия в составе представителей департамента по ЧС ВКО, управления мобилизационной подготовки и местных исполнительных органов под руководством секретаря областного маслихата проводит инспектирование паводкоопасных участков. Первыми проверке подверглись Глубоковский район (п.Белоусовка, п.Алтайский, п.Предгорное и с.Прогресс), Шемонаихинский район (Шемонаиха, Выдриха, Верх-Уба, Убинка). Особое внимание уделяется проверке работ по расчистке мостов, водопропускных сооружений, арыков, каналов, схем водоотведения. Кроме того, были проверены пункты временного размещения людей для эвакуации при наводнениях.

«Проверке подверглись также гидротехнические сооружения КГП «Шығыс су қоймалары».

Проверены мотопомпы, органов гражданской защиты, наличие запасов ГСМ, договоров-намерений на доставку продуктов питания и средств первой необходимости», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В целом по области складываются благоприятные условия прохождения паводкового периода, активная фаза снеготаяния проходит безаварийно, обстановка стабильная, подтоплений не зарегистрировано, уровень воды в реках не превышает критических отметок.



