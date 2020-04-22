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Паводковая ситуация в Петропавловске стабильно сложная – начальник ДЧС СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Апреля 2020, 12:48
Паводковая ситуация в Петропавловске стабильно сложная – начальник ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Паводковая ситуация в Петропавловске остается стабильно сложной. Об этом заявил на брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внимание спасателей сейчас приковано к поселкам Заречный, Прибрежное и Тепличное, расположенным в непосредственной близости от Петропавловска.

Возле Заречного наблюдается перелив через дорогу. Проезд для транспорта закрыли. Люди могут пройти пешком по мостику.

«Видим добегание воды. На метках в селе Новоникольское Кызылжарского района снижение уровня воды. У села Байтерек, расположенного поблизости от Петропавловска – подъем воды за сутки на 22 см. Сегодня будем наблюдать подъем воды у города. У земляных валов, которые ограждают пригородные населенные пункты, дежурят группировки сил», - рассказал Р. Камалов.

Он добавил, что провели дополнительные инженерные мероприятия по укреплению тела насыпей возле Тепличного и Прибрежного. По телу дамб спасатели и военнослужащие Нацгвардии уложили мешки с песком.

«В целом, обстановка стабильная. Подтоплений домов нет. Дачи, расположенные в пойме реки Есиль, ежегодно во время подъема воды подтапливает. Собственники знают об этом. Этих процессов не избежать. Мы своевременно оповещаем, смотрим, чтобы на дачах не было людей», - сказал главный спасатель области.

Р. Камалов отметил, что дважды в сутки местные спасатели получают информацию об уровне поднятия рек в Акмолинской области.

«Долгое добегание шло с рек Жабай и Колутон. Сейчас на гидропосту в Державинске, расположенном до на нашего поста «Токсан би - Западное», за сутки уровень воды по реке Есиль поднялся на 79 см. Эта вода будет двигаться в нашем направлении в течение двух недель. К тому времени мы воду эту безболезненно пропустим. Но будем ситуацию анализировать», - сказал Р. Камалов.


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