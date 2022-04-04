Паводковая ситуация в Костанайской области стабильная - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Паводковая обстановка в Костанайской области на данный момент стабильная, подготовительные мероприятия продолжаются и находятся на особом контроле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Согласно информации филиала «Казгидромет» по Костанайской области, показатели, влияющие на паводковую ситуацию, находятся в основном выше средних значений: запасы влаги в снеге на начало апреля составляют 79 мм при норме 54 мм, высота снега 21 см при норме 15 см, промерзание грунта 1172 мм, количество выпавших осадков 86,3 мм.

Вместе с тем, площадь покрытия снегом территории Костанайской области все ещё остаётся высокой - 98%. При этом, в первой декаде апреля ожидается резкое повышение дневных температур до 15 градусов тепла и ночных температур до 3 градусов тепла. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега и дождя.

«Основные водохранилища области заполнены на 50%. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков местными исполнительными органами подготовлены запасы в объеме более 150 тонн ГСМ, 9,7 тысяч тонн инертных материалов, около 48,5 тысяч штук мешкотары, заключено 75 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению. На период паводка определено 195 пунктов сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 11 тысяч человек. В чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты акиматами заложено 629 млн тенге»,- сообщили в ведомстве.

С 21 по 31 марта проведены взрывные работы на руслах рек в Карасуском, Наурзумском, Аулиекольском, Жангельдинском, Камыстинском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы проведены на 15 сложных участках рек.

По информации профильного ведомства, в целях выявления паводкоопасных участков и определения направления поверхностных стоков в апреле планируется проведение авиаразведки.

«С 3 марта 2022 года областная территориальная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. С 1 апреля развернуты областной, городской и районные оперативные противопаводковые штабы. Для ликвидации последствий ЧС паводкового периода на территории области планируется задействовать силы и средства общей численностью 2649 человек, 1070 единиц техники, 114 единиц плавсредств, 272 мотопомпы»,- рассказали в ДЧС.

Здесь же дополнили, что для оперативного реагирования, в случае осложнения обстановки в регионах, департаментом созданы две мобильные группировки, а в Аркалык переброшена мобильная группировка, оснащенная прицепными и переносными мотопомпами, лодками и необходимым инвентарем.

В целом, как заверили в ДЧС, паводковая обстановка в Костанайской области стабильная, подготовительные мероприятия продолжаются и находятся на особом контроле.













Фото: пресс-служба ДЧС