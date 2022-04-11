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Паводковая ситуация в Акмолинской области остается стабильно напряженной

Автор:  
Оксана Матасова
11 Апреля 2022, 00:27
Паводковая ситуация в Акмолинской области остается стабильно напряженной

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева и депутата Сената Парламента РК Нурлана Бекенова проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки районов Акмолинской области в атбасарском направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Акмолинской области, визуальным осмотром были охвачены паводкоопасные участки Зерендинского, Сандыктауского, Атбасарского, Астраханского, Буландынского и Бурабайского районов.

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«Паводковая ситуация в регионе остается стабильно напряженной. Облет показал, что в лесах и водоемах остается большое количество льда и снега. Талая вода может «залпом» пройти чаглинское водохранилище и резко заполнить пойму реки Жабай. С связи с чем, местные исполнительные органы совместно с объединенной группировкой ДЧС Акмолинской области продолжат вести круглосуточное наблюдение уровня воды на всех водоемах региона», - резюмировал Ермек Маржикпаев.

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В городе Атбасаре глава региона ознакомился с ходом строительства двух стоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1. На строительство объектов из республиканского бюджета выделено около 1,1 млрд тенге. Несмотря на своевременное финансирование, строительство идет с отставанием от графика. Аким настоятельно рекомендовал подрядчикам ускорить темпы строительства домов и благоустройства прилегающей территории.

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Здесь же аким Акмолинской области провел осмотр ограждения некогда часто подтопляемой общеобразовательной школы №1 города Атбасара, лога ул. С. Сейфуллина, талых вод под железнодорожным мостом.

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В Акмолинской области в целях предупреждения паводковых угроз в 53-х населенных пунктах 14 регионов проведены противопаводковые мероприятия по обустройству и ремонту 47 водопропускных сооружений, расширению и углублению водоотводных каналов, общей протяженностью 35 км, очистке 22 км русел рек, укреплению 11 км обвалований и возведению дамб.

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Для недопущения сложной паводковой ситуации продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия по откачке талой воды внутри населенных пунктов в четырех районах – городе Косшы, Атбасарском, Аршалынском и Шортандинском районах. Всего с начала паводка откачено более 600 тысяч куб. м талой воды и вывезено свыше одной тысячи м3 снега.

Водопропускные сооружения и мосты на автомобильных и железных дорогах полностью очищены. Группировка сил и средств органов и формирований гражданской защиты находится на усиленном круглосуточном режиме работе.

Акмолинская область   Акимат   Паводок  
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