Паводковая ситуация может осложниться в ряде регионов Казахстана – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил акиматам своевременно вывозить снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам март текущего года может быть теплее нормы. Значит предполагается интенсивное таяние снега. Это может осложнить ситуацию в ряде регионов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, очень многое зависит от четкой работы акиматов, чтобы не допустить масштабных подтоплений территорий, минимизировать наносимый ущерб.

«Акиматам следует обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега, в том числе из сельских населенных пунктов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных дамб. Необходимо предусмотреть в местных бюджетах достаточно средств на возможные чрезвычайные ситуации», - отметил Премьер.

«Акимы регионов должны держать вопросы паводков на личном строгом контроле. В целом работа по обеспечению противопаводковой защиты проводится, но отдельные системные меры не принимаются в течение продолжительного периода», - заключил А. Смаилов.