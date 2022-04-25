Паводковая обстановка стабилизировалась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в связи со стабильной паводковой обстановкой прекращена работа областного и всех региональных оперативных противопаводковых штабов. Об этом на прошедшем брифинге сообщил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, паводковая обстановка на территории области находилась на круглосуточном контроле областного и региональных оперативных противопаводковых штабов, местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, следствием которого явились своевременные оперативные реагирования на возникшие осложнения паводковых ситуаций, что, в свою очередь, позволило не допустить подтоплений населенных пунктов.

В настоящее время по итогам прошедшего паводка проводится анализ и разработка плана мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления паводковыми водами в 2023 году.

«Заблаговременное и точное прогнозирование развития паводковой ситуации позволило правильно определить регионы, в которых паводкоопасные участки первыми будут подвержены негативному воздействию подтоплений, вследствие чего местные органы власти и органы гражданской защиты оперативно отреагировали на сложную обстановку в населенных пунктах Целиноградского и Аршалынского районов», - отметил Н. Атыгаев.

Кроме того, за период прохождения паводка в регионе зарегистрировано 18 переливов и один провал грунта дорожного полотна. Угрозы подтопления населенных пунктов не было.

«По состоянию на 25 апреля продолжаются два перелива талых вод через автодороги районного значения в Астраханском и Ерейментауском районах. Прекращены переливы на пяти участках областных дорог, 11-ти районных дорог, восстановлен участок дороги районного значения, где произошел провал грунта. В настоящее время без автотранспортного сообщения остается один населенный пункт – село Ягодное в Астраханском районе. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов. Заблаговременно был произведен вывоз тяжелобольных и беременных жителей в ЦРБ, а также произведен завоз необходимых продуктов питания и медикаментов», - добавил Н. Атыгаев.

Паводок в Атбасарском, Астраханском, Сандыктауском районах также проходил в стабильно напряженном режиме.

Особенный контроль был установлен за уровнем воды в реках Жабай (гидропост города Атбасара) и Колутон (гидропост села Колутон). В середине апреля наблюдался незначительный подъем уровня воды. В настоящее время уровень воды в реке Жабай составляет 361 см при критическом уровне 650 см, по реке Колутон 412 см при критическом уровне 570 см.