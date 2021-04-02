Паводковая обстановка на территории страны стабильная - МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая обстановка на территории страны остается стабильной. За прошедшие сутки подтоплений жилых домов и дорог не зарегистрировано. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Ситуационном зале МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В целях снижения рисков ЧС, вызванных весенними паводками на территории регионов, силами местных исполнительных органов и подразделениями МЧС проведены профилактические работы.

В Есильском и Буландинском районах Акмолинской области проведены взрывные работы по ослаблению ледяного покрова на реках Боксык, Кызыл-су и Жанаспай на общей площади 2500 кв.м, в ходе которых использовано 354 кг взрывчатых веществ.

В Целиноградском и Жаркаинском районах с улиц и дворовых территорий произведена откачка 530 кубометров талых вод.

В г.Кокшетау, Атбасарском и Целиноградском районах подготовлено и уложено 870 мешков с инертным материалом, укреплено 200 метров тел дамб.

В 11 районах (Аккольский, Аршалынский, Буландинский, Бурабайский, Ерейментауский, Есильский, Жаксынский, Коргалжынский, Сандыктауский, Целиноградский, Шортандинский) и г.Кокшетау очищено 12 918 м каналов

и арыков, вывезено 41,181 кубометров снега.

В г.Семей и Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области с улиц и дворовых территорий произведена откачка 765 кубометров талых вод.

В Кокпектинском районе с.Самарское военнослужащими в/ч 52859 МЧС работы по оказанию помощи социально-незащищенным слоям населения (расчистка от снега и льда во дворах, арыков и каналов).

В Алтайском районе (г.Алтай, п.Малеевск, п.Зубовск) организована работа с населением по порядку действий в случае наводнения (51 дом), заполнение 120 мешков инертным материалом, расчистка водопроводных труб и каналов протяженность 850 м.

В г.Уральск, Бурлинском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области с улиц и дворовых территорий произведена откачка 1400 кубометров талых вод.

В Осакаровском и Шетском районах Карагандинской области подготовлено и уложено 1100 мешков с инертным материалом.

В 6 районах (Актогайский, Бухар-Жырауский, Нуринский, Каркаралинский, Осакаровский, Улытауский), городах Караганда, Темиртау и Жезказган очищено 84 м водопропускных сооружений на дорогах, вывезено 1535 кубометров снега.

В проведении профилактических работ принимали участие

944 человек и 453 единиц техники, 32 мотопомпы МЧС, местных исполнительных органов, Департамента полиции и организации.