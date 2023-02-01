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    Паводкоопасные участки в Алматы взяты на контроль - ДЧС

    1 Февраля 2023, 20:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы сообщили, что вопросы подготовки к весеннему паводковому периоду на особом контроле во всех районах мегаполиса. В целях недопущения угрозы затоплений, проводятся выездные рабочие совещания с участием акимов районов, представителей ЧС и коммунальных служб. Ведутся работы по подготовке арычных сетей и русел рек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года коммунальными службами в городе ведутся превентивные работы по расчистке арычных сетей и русел рек от наледи и мусора. На сегодня силами 82 единиц спецтехники и 461 дорожного рабочего, службы спасения очищено более 400 км арычных сетей», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

    По данным департамента, в городе определены 102 часто подтопляемых участка. Из них по 56 работы начаты в прошлом году. На оставшихся 46 участках работы начаты в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции 376 км арычных сетей, который состоит из трех этапов. Срок реализации 2023-2024 годы. Также возникла необходимость в восстановлении 12 коллекторов и 4 каналов.


    В рамках дорожной карты «Комплекс противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», предусмотрено 4 мероприятия. Завершены 3 мероприятия по реконструкции отдельных участков 4 русел рек Киши Алматы, Тиксай, Есентай и Жарбулак.

    «В целях обеспечения безопасности населения Алматы в паводковый период 2023 года имеется группировка сил и средств территориальных подразделений МЧС и служб гражданской защиты города общим количеством 1609 человек, 618 единиц техники различного назначения, 5 единиц плавательных средств, 85 единиц мотопомп, а также 99 единиц автономных электростанций. В службах гражданской защиты города заготовлено 13 700 мешкотар, 590 тонн инертного материала», - добавили в ведомстве.


    Фото : ДЧС Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Паводок МЧС
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