Паводкоопасные участки проверили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице совершили облет прилегающей и городской территории на выявление паводкоопасных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы провели облет вместе с представителем Комитета водных ресурсов и нашими коллегами из Казгидромета. Прежде всего, мы наблюдали ситуацию по наполнения Астанинского водохранилища. Сейчас это водохранилище наполнено примерно на 53%, запас еще около 200 млн кубометров. С учетом того влагозапаса и снежного покрова, который мы сегодня наблюдали, думаю, мы доберем до 100% и жители Нур-Султана без воды не останутся», - сказал Юрий Ильин журналистам во время облета.

Он объяснил свою мысль.

«По Преображенскому гидроузлу: река Нура у нас еще пока не вскрывается, притоки воды с Карагандинской области еще не подмыли и не дошли до города. Я думаю, прежде всего, в будущем у нас сработает река Нура, после наполнения контррегулятора по Акмолинской области притоки будут идти к реке Есиль. Мы обратили внимание на работу, которая проводится акиматом по расширению русла реки в районе Талапкера, там строятся защитные дамбы – это говорит о том, что если будут повышенные расходы реки, население не пострадает от подтопления со стороны реки. Снежный покров продолжает вывозиться с территории населенных пунктов, на некоторые участки акимам самих населенных пунктов стоит обратить внимание после вывоза снега», - отметил спикер.

По его словам, в целом, паводковая обстановка стабильная.

«По прогнозам на следующей неделе мы ожидаем повышение температурного фона – дневные плюсовые и ночные плюсовые. Там более активное таяние начнется, будем наблюдать и мониторить. По данным Казгидромета, влага вымерзает, выветривается – очень активно превышены нормы, которые были в результате зимнего периода, сейчас они вошли в пределы нормы. Это говорит о том, что нам помогает природа в этом отношении», - заключил Ю. Ильин.