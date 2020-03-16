Паводкоопасные участки обследовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя КЧС МВД РК Марат Кульдиков, который в составе комиссии провел аэровизуальное обследование водоемов региона. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС ВКО сообщили, что сегодня комиссия в составе первого заместителя председателя КЧС МВД РК М. Кульдикова, заместителя начальника ДЧС ВКО Д. Титова, и.о. начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты А. Штыкель, также с представителем РГП «Казгидромет» на «Eurocopter» АО «Казавиаспас» провели аэровизуальное обследование по маршруту Усть-Каменогорск – Риддер – район Алтай – Катон-Карагайский район. Были обследованы верховья рек Ульба, Громотуха, Тургусун, Бухтарма в районе Алтай и Катон-Карагайском, а также Малоубинское водохранилище.Облет был совершен по паводкоопасным населенным пунктам, расположенным вдоль реки Бухтарма в районе Алтай (Малеевск, Зубовск, Путинцево, Богатырево, Быково) и Катон-Карагайского района (Сенное, Коробиха, Барлык, Катон-Карагай).

«В ходе обследования наблюдаются частые промоины, ослабление ледовых явлений, началась фаза таяния снега. Особенно это наблюдается на территории города Риддера, в Катон-Карагайском районе. Вскрытие рек и таяние снега наблюдаются без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий, а также населенных пунктов», – рассказал Марат Кульдиков.

Кроме того, в ДЧС ВКО напомнили, что в целях предотвращения заторов на реках Восточно-Казахстанской области запланированы взрывные работы на реке Иртыш Бескарагайском районе и на реке Бухтарма в Катон-Карагайском районе. На сегодняшний день проведены аналогичные работы в городе Семее, Шемонаихинском, Бородулихинском районах и районе Алтай с дроблением льда на площади более 70000 м2.

При этом в департаменте отметили, что на случай осложнения паводковой обстановки в городах Усть-Каменогорск и Семей сформировано 6 групп для оказания помощи районам области. На сегодняшний день привлекаемая техника и оборудование для ликвидации последствий находятся в исправном состоянии. Для оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации приведена в готовность областная система оповещения, на постоянной основе осуществляется информирование населения через мобильное приложение «Дармен», операторов сотовой связи и социальные сети. Спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности, подчеркнули в пресс-службе.



