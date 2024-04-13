Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации

С начала паводкого периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— B пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, из них 3 148 детей. Вернулось домой 10 120 человек. Откачано более 9,1 млн мз талой воды, проведена укладка 1,7 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала, — сказал Ерасыл Сайпаш.

Он добавил, что в аварийно-спасательных работах задействовано 35 551 человек и 3 559 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавательных средств, 14 воздушных судов.

По информации старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК, на данный час подтопленными остаются 3 957 частных жилых домов, 942 придворовых территории и 962 дачных домов в 6-ти областях: Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская область.

Отведена вода из 3 129 жилых домов и 2 033 дворовых территорий. В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.