Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 8850 человек

Согласно информация МЧС РК о паводковой ситуации на 00.00, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118116 человек, в том числе 44241 ребенок, передает агентство Kazinform.

— Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118116 человек, в том числе 44241 ребенок. Вернулись домой 19656 человек. В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей, - говорится в сообщении.

В безопасное место отогнано 113852 сельскохозяйственных животных.

Откачано свыше 10,3 млн м3 талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4 274 жилых домов и 2 719 дворовых территорий.

В пострадавшие регионы доставлено свыше 4 529 тонн гуманитарной помощи.