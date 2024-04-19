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    02:20, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 8850 человек

    эвакуация
    Фото: Бейнеу ауданының әкімдігі

    Согласно информация МЧС РК о паводковой ситуации на 00.00, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118116 человек, в том числе 44241 ребенок, передает агентство Kazinform.

    — Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118116 человек, в том числе 44241 ребенок. Вернулись домой 19656 человек. В эвакопунктах находятся 8850 человек, в том числе 3948 детей, - говорится в сообщении.

    В безопасное место отогнано 113852 сельскохозяйственных животных.

    Откачано свыше 10,3 млн м3 талой воды, уложено более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4 274 жилых домов и 2 719 дворовых территорий.

    В пострадавшие регионы доставлено свыше 4 529 тонн гуманитарной помощи.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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