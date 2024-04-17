Паводки в Казахстане: мобилизованы более 25 тысяч человек от Группы «Самрук-Қазына»

15 млрд тенге выделит Группа «Самрук-Қазына» на борьбу с паводками. Также зафиксирована и стоимость авиабилетов – она не будет превышать 40 тысяч тенге на время паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Фонда «Самрук-Қазына» .

Фонд «Самрук-Қазына» выделит 15 млрд тенге регионам, пострадавшим от паводков. Помощь оказали корпцентр фонда, «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Казахстан темир жолы», QazaqGaz, KEGOC, «Казахтелеком», «Эйр Астана», «Самрук-Энерго».

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

Сотрудники фонда также собирают средства и закупают гуманитарную помощь, а также участвуют в аварийно-спасательных работах в регионах, помогают в восстановлении поврежденной инфраструктуры и жилых домов.

Фото: Фонд «Самрук-Қазына»

— Специальный сниженный тариф на авиабилеты введен в авиакомпаниях, входящих в группу фонда. Это даст возможность большему количеству казахстанцев покинуть места, где происходят паводки. Для этого также организовано 40 дополнительных рейсов группой «Эйр Астана» и два дополнительных рейса Qazaq Air, — сказал председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Авиакомпании не повышали стоимость тарифов, несмотря на повышенный спрос, а наоборот, ввели специальный тариф с 13 по 24 апреля на прямые рейсы из Атырау. Стоимость билетов «Эйр Астаны» и FlyArystan составляет 40 тысяч тенге в эконом-классе в одну сторону. В Qazaq Air стоимость билетов также не будет превышать отметки в 40 тысяч тенге по всем направлениям, где происходят паводки, по 24 апреля.

«Эйр Астана» и FlyArystan с начала паводков бесплатно перевезли более 60 тонн гуманитарного груза, что в денежном выражении эквивалентно десяткам миллионам тенге.

Кроме того, фонд предоставил необходимую технику и людей для борьбы со стихией. Всего по Группе мобилизованы более 25 тысяч человек, выделено 865 единиц техники и 414 тонн ГСМ.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации организовано 45 противоразмывных и 47 пожарных поездов. АО «НК «КТЖ» выделяет вагоны для оперативного стягивания спецтехники в зоны затопления из других регионов Казахстана.

При этом железнодорожным транспортом перевезено около 22 тысяч человек, из них 12 тысяч — бесплатно. Стоимость ж\д билетов во время паводков не повышалась и будет оставаться на прежнем уровне.

Так, стоимость билетов на поезда сообщением Уральск — Кызылорда и Атырау-Алматы в купейных вагонах составляет 13 915 тенге, в плацкарте — 9 216 тенге. Проезд в поезде «Атырау-Астана» стоит 18 114 тенге за купе и 11 898 тенге за плацкарт.