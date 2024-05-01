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    20:52, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: Кто сможет получить отсрочку по налогам и платежам

    Министр финансов РК Мади Такиев
    Фото: кадр из видео

    Министр финансов РК Мади Такиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» рассказал о том, кто и как может получить преференции по налогам и кредитным обязательствам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Отсрочку по налогам имеют право получить те физические лица, которые оказались в зоне подтопления. Это, в первую очередь, касается их налогов на имущество, землю, транспорт. Мы предоставили отсрочку по уплате налогов на 3 месяца, до 1 июля текущего года, - сообщил министр.

    Субъектам предпринимательства также оказываются меры поддержки.

    - Принят приказ министра финансов. Они также получат отсрочку на 3 месяца. Будет перенесен срок предоставления налоговой отчетности. Кроме того, принят ряд дополнительных мер, таких как невыход на налоговые проверки, приостановление начисления пени и штрафов. Такие меры позволят пострадавшим предпринимателям справиться с ситуацией, - сказал Мади Такиев.

    Все сведения Минфин получает от местных исполнительных органов, поэтому куда-либо обращаться бизнесу нет необходимости. Освобождение от налогов будет производиться в автоматическом режиме.

    Кроме того, по словам министра, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями пострадавшим от паводков предоставлена отсрочка по оплате кредитов на 3 месяца.

    - Что касается субъектов бизнеса, они могут обратиться с заявлениями в банки и финансовые организации на реструктуризацию кредитов, - отметил Мади Такиев.

    В ходе телемарафона журналист спросил министра о том, возможно ли пролонгировать преференции, если бизнес не оправится за 3 месяца.

    - Сегодня в целом мы контролируем эту ситуацию. В случае изменения ситуации в ближайшее время мы можем скорректировать свои планы, - ответил министр.

    Теги:
    Минфин РК Бизнес JIBEK JOLY Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки в Казахстане
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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