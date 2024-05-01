Паводки в Казахстане: Кто сможет получить отсрочку по налогам и платежам

Министр финансов РК Мади Такиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» рассказал о том, кто и как может получить преференции по налогам и кредитным обязательствам, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Отсрочку по налогам имеют право получить те физические лица, которые оказались в зоне подтопления. Это, в первую очередь, касается их налогов на имущество, землю, транспорт. Мы предоставили отсрочку по уплате налогов на 3 месяца, до 1 июля текущего года, - сообщил министр.

Субъектам предпринимательства также оказываются меры поддержки.

- Принят приказ министра финансов. Они также получат отсрочку на 3 месяца. Будет перенесен срок предоставления налоговой отчетности. Кроме того, принят ряд дополнительных мер, таких как невыход на налоговые проверки, приостановление начисления пени и штрафов. Такие меры позволят пострадавшим предпринимателям справиться с ситуацией, - сказал Мади Такиев.

Все сведения Минфин получает от местных исполнительных органов, поэтому куда-либо обращаться бизнесу нет необходимости. Освобождение от налогов будет производиться в автоматическом режиме.

Кроме того, по словам министра, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями пострадавшим от паводков предоставлена отсрочка по оплате кредитов на 3 месяца.

- Что касается субъектов бизнеса, они могут обратиться с заявлениями в банки и финансовые организации на реструктуризацию кредитов, - отметил Мади Такиев.

В ходе телемарафона журналист спросил министра о том, возможно ли пролонгировать преференции, если бизнес не оправится за 3 месяца.