Паводки в Казахстане: гвардейцы заготовили более миллиона мешкотар для возведения дамб

В западных регионах Казахстана паводковая ситуация остается напряженной – ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал), оповещение граждан и теле- и радиоперехват соответствующими структурами ведутся каждые четыре часа. Из других регионов привлекаются дополнительные силы и средства силовых ведомств, в том числе Национальной гвардии РК, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы Нацгвардии, 300 военнослужащих воинской части 6506 (г. Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (г. Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области. Тогда как 80 военнослужащих воинской части 5517 (г. Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 300 человек также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях. В общем, в ЗКО задействованы около 900 гвардейцев на 18 единиц автотранспорта, из них 11 предоставлены акиматом, также задействован один вертолет войск правопорядка Казахстана.

Фото: Нацгвардия РК

Военнослужащие Национальной гвардии днем и ночью несут службу на подтопленных территориях, чтобы в домах у жителей, вынужденных остаться на время без собственности, не пропадало имущество. Более 400 военнослужащих воинской части 6655, дислоцированной в городе Актобе, несут патрульно-постовую службу в микрорайонах Заречный и Кирпичный. В целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. Личный состав также прилагает усилия, чтобы избежать мародерских действий. Привлечено 17 единиц техники и один вертолет Национальной гвардии.

Фото: Нацгвардия РК

Кроме того, в Атырауской области привлечены более 570 гвардейцев – из воинских частей 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда), а также в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях – военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск), курсанты петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады и авиационной базы. Всего группировка сил от Национальной гвардии в северных регионах составляет более 400 человек, 13 автомобилей и один вертолет.

Фото: Нацгвардия РК

В целом, для предотвращения и ликвидации последствий 3000 воинов войск правопорядка совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в противопаводковых мероприятиях. Продолжается привлечение 6 воздушных судов Национальной гвардии – четырех вертолетов МИ-171Е и двух военно-транспортных самолетов Y-8.

С самого начала паводков также используется более 120 единиц автомобильной техники. Гвардейцами эвакуированы 1753 человека, заготовлено и уложено более 1 миллиона 53 тысяч мешкотар с инертными материалами, а также доставлено более 138 тонн гуманитарной помощи.