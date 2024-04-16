Паводки в Казахстане: Гвардейцы спасают людей из зон подтоплений

По приказу министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Саденова были переброшены дополнительные силы - более 1200 военнослужащих Национальной гвардии в районы наводнения на запад и север Казахстана.

Сегодня из-за стихийного бедствия в затопленных регионах страны местное население остаётся в опасности.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Первостепенными задачами сейчас остаются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.

В настоящее время угроза повторного подтопления очень высока в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Однако в целях предотвращения большой беды гвардейцы прилагают немало усилий. Они активно занимаются эвакуацией жителей затопленных районов, а также сооружают из мешков с песком дамбы в жилых массивах.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Так, например, в ходе эвакуации жителей из населенных пунктов Западно-Казахстанской области, военнослужащий уральской воинской части 5517 Национальной гвардии Маулен Марленов оказался в нужное время в нужном месте. В зоне подтопления он своими силами вытащил без малого 30 человек из застрявшего грузовика посреди потопа и эвакуировал в безопасную зону.

В целом, Национальная гвардия помогает с первых дней противопаводковых мероприятий в Казахстане – в круглосуточном режиме находятся сотни военнослужащих, а в общем уже задействовано свыше 3 тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Кроме того, гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

В город Уральск к местному полку Нацгвардии прибыли на помощь личный состав Шымкентской оперативной бригады в количестве 300 человек и 200 гвардейцев из Кызылорды, которые помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в районах «Юннатов», «Зачаганск», «Старички», а также в поселке Круглозерный. Уральские же военнослужащие, кроме того, что также помогают горожанам, ещё и несут патрульно-постовую службу.

Остается сложной паводковая ситуация и в Атырауской области. Гвардейцы воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах города Кульсары. Также часть личного состава была привлечена к разгрузке гуманитарного груза и берегоукрепительных работ. К ним на подмогу прибыло подкрепление - 500 гвардейцев из воинской части 5451, дислоцирующейся в городе Караганде.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Продолжается привлечение личного состава для противопаводковых мероприятий и охраны общественного порядка в Актобе и Костанае – местные воинские части 6655 и 6697 выделили более 400 военнослужащих для данных целей.

В Петропавловск на помощь к 400 курсантам Академии войск правопорядка и 200 солдатам местного гвардейского полка прибыл гвардейский десант из Астаны – личный состав столичной оперативной бригады Национальной гвардии в количестве 200 военнослужащих, которые приступили к охране общественного порядка на улицах затопленных населенных пунктов Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародёрства.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

С самого начала к борьбе с паводками было привлечено более 3000 человек личного состава,125 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано 1644 человека, заготовлено и уложено 462 тысячи мешкотар с инертными материалами, а также доставлено 110 тонн гуманитарной помощи.