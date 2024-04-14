Паводки в Казахстане: более 900 тонн грунта и 300 тысяч мешкотар заготовлено и уложено в затопленных районах

Режим ЧС местного масштаба остается в нескольких регионах на западе и севере Казахстана. На текущий момент в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях существует вероятность второй волны паводков. Первостепенными задачами сейчас остаются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам, передает агентство Kaziform со ссылкой на пресс-служба Национальной гвардии РК.

В борьбе со стихийным бедствием объединились многие казахстанцы. Не остается в стороне и Национальная гвардия – в круглосуточном режиме находятся сотни военнослужащих, а в целом уже привлечено свыше 3 тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка.

Гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Для проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов Академии Национальной гвардии РК и около 200 солдат петропавловской воинской части 6637 регионального командования «Орталық». Они привлекаются для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами – подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Кожевенный, Ольшанка, Тепличный и Бесколь. Курсанты и солдаты активно участвуют в берегоукрепительных работах и заготавливают мешки с инертными материалами.

Кроме того, гвардейцы воинской части 5546 (Атырау) в количестве более 120 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий, а также совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародерства на улицах Кульсары.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Продолжается привлечение личного состава для противопаводковых мероприятий и охраны общественного порядка в Уральске и Актобе – воинские части 5517 и 6655 направили более 800 военнослужащих.

В целом, более 2000 воинов правопорядка активно участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов, эвакуируют граждан из зон стихийного бедствия, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем населенные пункты.

Отметим также, что сегодня поздним вечером ожидается прибытие железнодорожным транспортом в города Уральск и Атырау еще около 1000 гвардейцев – военнослужащие воинских частей 6506 (Шымкент), 5547 (Кызылорда) и 5451 (Караганда) по приезду приступят к оказанию помощи в противопаводковых мероприятиях в данных регионах.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Тем временем, личный состав столичной оперативной бригады Национальной гвардии в составе 200 военнослужащих по прибытию в город Петропавловск приступил к охране общественного порядка в 3 смены по Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародерства на улицах затопленных населенных пунктов.

Отметим, что, с самого начала паводков было привлечено 120 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано 1248 человек, заготовлено и уложено 294765 мешкотар с инертными материалами, вывезено свыше 900 тонн грунта для берегоукрепительных работ и доставлено более 91,5 тонн гуманитарной помощи.