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    11:10, 10 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: 5 тысяч домов пока остаются без электричества 

    Восстановление электроэнергии, ЛЭП
    Фото: пресс-служба KEGOC

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев доложил о ходе восстановления электроснабжения в регионах со сложной паводковой ситуацией, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700. В Актюбинской области  - с 5,5 тысяч до 13 абонентов. В Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза, а в Атырауской области -  в 3 раза, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседани Правительства.

    По Северо-Казахстанской области проводятся аварийно-восстановительные работы. 

    - Электроснабжение оставшихся 5 тысяч абонентов будет восстановлено по завкам после снижения уровня воды. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие более 9 000 специалистов-энергетиков, 2 145 единиц специальной автотехники. В наличии 414 мобильных источников электроэнергии. В ближайший период предстоит восстановить более 3 000 опор линий электропередачи разных классов напряжений. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются, - заверил министр. 

    Теги:
    Подтопления Электроэнергия Минэнерго РК Регионы Казахстана Энергетика Паводки в Казахстане Алмасадам Саткалиев
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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