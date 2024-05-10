Паводки в Казахстане: 5 тысяч домов пока остаются без электричества
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев доложил о ходе восстановления электроснабжения в регионах со сложной паводковой ситуацией, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700. В Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 13 абонентов. В Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза, а в Атырауской области - в 3 раза, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседани Правительства.
По Северо-Казахстанской области проводятся аварийно-восстановительные работы.
- Электроснабжение оставшихся 5 тысяч абонентов будет восстановлено по завкам после снижения уровня воды. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие более 9 000 специалистов-энергетиков, 2 145 единиц специальной автотехники. В наличии 414 мобильных источников электроэнергии. В ближайший период предстоит восстановить более 3 000 опор линий электропередачи разных классов напряжений. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются, - заверил министр.