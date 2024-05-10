Паводки в Казахстане: 5 тысяч домов пока остаются без электричества 

- В Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700. В Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 13 абонентов. В Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза, а в Атырауской области - в 3 раза, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседани Правительства.