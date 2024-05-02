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    10:36, 02 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: 43 015 человек вернулись в свои дома

    эвакуация
    Фото: Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі

    В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысяч мешкотар. Об этом сообщил на брифинге в СЦК представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — К этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6 338 человек. Отведена и откачана вода из 7 710 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей, — сказал Аскар Шарип на площадке в СЦК.

    По его данным, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.

    Представитель МЧС РК добавил, что в Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.

    Теги:
    Атырауская область МЧС СКО Эвакуация Актюбинская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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