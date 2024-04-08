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    16:35, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки: спасено более 76 тысяч казахстанцев

    эвакуация
    Фото: ДЧС ЗКО

    Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш озвучил статистические данные по спасению людей от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - С начала паводкового периода спасено более 76 000 человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7 703 человека, из них 3 266 детей. Воздушными судами МЧС, Минобороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы, - сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК. 

    По его словам, откачано более 7,828 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,09 тыс. мешкотар и 996,1 тыс. тонн инертного материала. 

    В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники, 6 воздушных судов.

     - На данный час подтопленными остаются 3 412 частных жилых домов, 421 придворовых территории и 1926 дачных домов в 7-ми областях Казахстана, - добавил спикер. 

    Теги:
    МЧС Спасение Наводнение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Эвакуация Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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