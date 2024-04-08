Паводки: спасено более 76 тысяч казахстанцев

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш озвучил статистические данные по спасению людей от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С начала паводкового периода спасено более 76 000 человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7 703 человека, из них 3 266 детей. Воздушными судами МЧС, Минобороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы, - сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

По его словам, откачано более 7,828 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,09 тыс. мешкотар и 996,1 тыс. тонн инертного материала.



В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники, 6 воздушных судов.