Паводки: соцпомощь выплачена 686 костанайским семьям на сумму 126,6 миллиона тенге
О паводковой ситуации в Костанайской области рассказал заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, передает корреспондентом агентства Kazinform.
- Всего по области за период паводка откачено более 850 тысяч кубометров воды, уложено более 98 тысяч мешкотары, отсыпано более 7,5 тысячи тонн инертных материалов. Задействовано 423 единицы техники, 136 мотопомп, 27 плавательных средств, четыре воздушных судна и другое, - сообщил Арман Абенов на брифинге в СЦК.
Он также заверил, что население полностью обеспечено продуктами питания и медикаментами.
- Население полностью обеспечено продуктами питания и медикаментами, продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводка. Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 686 семьям на сумму 126,6 миллиона тенге, - добавил Арман Абенов.