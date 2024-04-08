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    15:54, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки: Ситуация в Косшы взята под контроль 

    Паводки: Ситуация в Косшы взята под контроль 
    Фото: акимат Акмолинской области

    Ситуация с паводками в городе Косшы взята под контроль. В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению искусственной грунтовой дамбы для защиты от наводнений, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В этом году здесь с помощью местных исполнительных органов и населения существующая плотина длиной 2400 метров была продолжена на 1200 метров и поднята на 2,5 метра. 

    По данным акимата Акмолинской области, работы проводились в две смены. В них было задействовано около 30 единиц спецтехники из Астаны. Штаб МЧС контролировал паводковую ситуацию в городе Косшы и поселке Тайтобе. В настоящий момент производится плановый сток воды из реки Нура. 

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом работ в селе Тайтобе
    Фото: акимат Акмолинской области

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом работ в селе Тайтобе. 

    - Рано расслабляться. Несмотря на то, что основной поток воды проходит через реку Нура, риск подтопления все еще есть, - отметил глава региона.

    Всего в противопаводковых мероприятиях в городе Косшы задействовано 300 человек. 

    Паводки: Ситуация в Косшы взята под контроль 
    Фото: акимат Акмолинской области

     

     

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Акимат Паводки Акмолинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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