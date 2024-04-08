Паводки: Ситуация в Косшы взята под контроль 

Ситуация с паводками в городе Косшы взята под контроль. В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению искусственной грунтовой дамбы для защиты от наводнений, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году здесь с помощью местных исполнительных органов и населения существующая плотина длиной 2400 метров была продолжена на 1200 метров и поднята на 2,5 метра.

По данным акимата Акмолинской области, работы проводились в две смены. В них было задействовано около 30 единиц спецтехники из Астаны. Штаб МЧС контролировал паводковую ситуацию в городе Косшы и поселке Тайтобе. В настоящий момент производится плановый сток воды из реки Нура.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом работ в селе Тайтобе.

- Рано расслабляться. Несмотря на то, что основной поток воды проходит через реку Нура, риск подтопления все еще есть, - отметил глава региона.

Всего в противопаводковых мероприятиях в городе Косшы задействовано 300 человек.