Паводки, новые политпартии и победа Геннадия Головкина – обзор событий за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паводки в регионах, образование новых политических партий, рост цен на продукты питания и победа Геннадия Головкина. О том, какими событиями и новостями ознаменовалась неделя в Казахстане – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Генпрокуратура – о январских событиях

Генеральная прокуратура РК продолжает расследовать уголовные дела и разбираться в случившихся в январе событиях. На этой неделе со свежей информацией выступил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов.

Как стало известно, на сегодняшний день на рассмотрении находятся 262 уголовных дела, из них возбуждено 44 дела об актах терроризма, 47 – о массовых беспорядках. Также, подозреваемыми в организации массовых беспорядков и участии в них признаны 547 человек. Из них 269 находятся под стражей. Следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела. Большинство из них – кражи, грабежи, хищения оружия и другие не менее тяжкие преступления. Осуждены за эти преступления 152 человека. Между тем, реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых.

Также в Генпрокуратуре сообщили о новых задержаниях глав департаментов и подразделений полиции. В частности, расследуются дела в отношении руководителей силовых структур по январским событиям.

Прокомментировали в ведомстве и посты в соцсетях о применении недозволенных методов следствия к задержанным по январским событиям. Здесь заверили, что «никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается».

Вместе с тем, Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с призывом не распространять недостоверные сведения по январским событиям.

Как реализуются инициативы и поручения Президента РК

В Правительстве РК одобрен обновленный прогноз социально-экономического развития страны. Планируется, что корректированный бюджет и соответствующие расходы будут направлены на реализацию поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в январе текущего года на расширенном заседании Правительства и в рамках нового Послания народу Казахстана, а также на выполнение ранее принятых неотложных обязательств.

Средства планируется направить на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики.

На заседании Правительства также обсужден вопрос повышения доходов населения. На эти цели Правительство планирует направить 197 млрд тенге. Как сообщил заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, «в рамках данных средств будет обеспечена поддержка молодежи, представление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие важные мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения».

Также, по информации заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4%, а повышение зарплаты коснется свыше 1 млн работников бюджетной сферы.

В связи с озвученной ранее Главой государства инициативой по упрощению процедуры регистрации политических партий, стало известно и о том, что в Казахстане поданы документы на регистрацию трех партий.

На широкую аудиторию о себе уже заявили Союз строителей Казахстана, которые озвучили свои намерения по созданию новой политической партии. Своей основной задачей строители видят обеспечение граждан жильем.

Повышение цен на продтовары

Пока в Правительстве разрабатывают меры господдержки и пересматривают республиканский бюджет, чтобы повысить благосостояние и уровень жизни казахстанцев, по карману народа сильно «бьют» цены на продукты питания, которые за последние недели резко взлетели вверх.

К примеру, себестоимость производства молока выросла в среднем на 30% в Казахстане, на 11% за год выросла в цене мясная продукция.

В целом, цены на продовольственные товары в РК с начала года выросли на 12,4%. Только за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%. Больше всего подорожали лук — на 7,2%, морковь — 2,6%, капуста — 2,5%, картофель — 2,2%, молоко — 1,8%, мясо птицы и кефир — по 1,6%, сахар — 1,1%. В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области — на 2%, Северо-Казахстанской — 1,9%, Акмолинской и Кызылординской — по 1,5%.

В Министерстве сельского хозяйства объясняют рост цен на овощи. Как сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев, это связано с приближающимся межсезоньем, когда все запасы, которые были с прошлого года, будут заканчиваться. Соответственно, будет рост цен на свежую продукцию.

Между тем, в Казахстане свыше 200 млрд тенге планируется выделить на обеспечение продовольственной безопасности. По информации Министерства финансов, план обеспечения продовольственной безопасности одобрен Правительством, направлен на обеспечение физической экономической доступности качественных, безопасных товаров. И на его реализацию будет выделено 238 млрд тенге на три направления.

Приход «большой» воды

На этой неделе Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам прохождения паводкового периода в текущем году и дал ряд поручений. На сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Несмотря на это, спасатели почти всех регионов работают в круглосуточном режиме.

Угроза подтопления была зафиксирована в посёлке Таскала Западно-Казахстанской области. Интенсивное оттаивание почвы и образование талых вод наблюдается и в СКО.

Более 80 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий поступило в Карагандинской области. По всем случаям приняты меры по отводу воды.

Между тем, талыми водами уже подтопило сельскую школу в Костанайской области, а на трех участках автомобильных дорог областного и республиканского значения произошли переливы талых вод.

Ряд дорог был закрыт из-за паводка и в Актюбинской области. В этой же области из-за угрозы подтопления села Екпетал Алгинского района более 200 его жителей были эвакуированы в соседнее село Уил.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заверили, что ситуация по паводкам на дорогах находится под контролем.

Спортивные успехи

Бесспорно главным событием недели стала победа прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина в поединке с японским соперником Риотой Муратой. Поединок начался с равного боя в первом и втором раунде, постепенно Головкин взял инициативу в свои руки и измотал соперника, в итоге на девятом раунде казахстанец отправил японца в технический нокаут.

«Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

Геннадий Головкин стал первым боксером, которому удалось нокаутировать японца Риоту Мурату.

Также Геннадий подарил свой чапан после боя японцу Риоте Мурате, чего ранее никогда не делал и вернул ему пояс «суперчемпиона» WBA.

По примеру Геннадия Головкина, победоносно провели неделю другие казахстанские спортсмены.

В начале недели стало известно о том, что наши спортсмены завоевали семь медалей турнира по боксу в Таиланде. Карагандинская пловчиха Ксения Игнатова завоевала шесть медалей и путевку на чемпионат мира, а мангистауский гиревик Оразалы Бектемирулы завоевал два «золота» на чемпионате Казахстана.

Первое место в мировом рейтинге заняла и казахстанская таэквондистка Жансель Дениз. Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые.

Еще один казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев завоевал «серебро» турнира в Испании.

Карагандинцы на этой неделе отличились не единожды. Так, бронзовым призером чемпионата Азии стал велогонщик, мастер спорта РК Илья Карабутов.

Также поклонников казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой порадовала новость о том, что она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая юная шахматистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди женщин.