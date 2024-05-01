Паводки: более 40 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Представитель МЧС РК Аскар Шарип рассказал о проводимых мероприятиях по борьбе с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала паводка медицинскими работниками Центра медицины катастроф МЧС в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской области проведен осмотр и оказана медицинская помощь жителям. Общие количество обратившихся порядка 800 человек. В настоящее время 7 бригад Центра медицины катастроф оказывают помощь жителям Атырауской и Западно-Казахстанской области, а также в эвакуационных пунктах с гражданами работают психологи МЧС. На телефон горячей линии поступило 2 258 звонков, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

По его словам, к этому часу по республике вернулись в свои дома 41 195 человек.