Паводки: более 40 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома
Представитель МЧС РК Аскар Шарип рассказал о проводимых мероприятиях по борьбе с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.
— С начала паводка медицинскими работниками Центра медицины катастроф МЧС в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской области проведен осмотр и оказана медицинская помощь жителям. Общие количество обратившихся порядка 800 человек. В настоящее время 7 бригад Центра медицины катастроф оказывают помощь жителям Атырауской и Западно-Казахстанской области, а также в эвакуационных пунктах с гражданами работают психологи МЧС. На телефон горячей линии поступило 2 258 звонков, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.
По его словам, к этому часу по республике вернулись в свои дома 41 195 человек.
— В эвакопунктах остаются 6 377 человек. Отведена и откачана вода
из 7 184 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек и 1 759 единиц техники, 270 водооткачивающих средств и 167 плавательных средств, 7 воздушных судов, — добавил спикер.