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Паводки: более 10 тысяч спасателей приведены в боевую готовность

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Апреля 2021, 13:10
Паводки: более 10 тысяч спасателей приведены в боевую готовность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин доложил о боевой готовности ведомства в паводкоопасный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приведены в готовность силы и средства пожарно-спасательных подразделений, органов внутренних дел, воинских частей МЧС и Национальной гвардии с численностью свыше 10 тысяч человек и более 1,8 тысячи единиц техники. Для проведения противопаводковых мероприятий в ВКО 27 марта направлена группировка ВЧ 52859 (50 человек , 8 единиц техники, 4 плавсредств. и 10 мотопомм), которые и распределены по пунктам назначения (п. Алтай, с. Зубовск, с. Малеевск и с. Самарское)», - сказал Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК.

Дополнительно подготовлены резервные группы территориальных подразделений МЧС, из регионов менее подверженных к крупным подтоплениям, с общей численностью 1047 чел., 121 ед. техники, 47 плавсредств и 127 мотопомп.

«Также приведен в повышенную готовность сводный отряд Кокшетауского технического института 55 сотрудников офицерского и курсантского составов и техники (3). Для переброски сил и средств, в случае экстренной эвакуации пострадавшего населения в режиме дежурства находятся 17 вертолетов АО «Казавиаспас» - это 5 бортов тяжелого класса типа МИ-8, 171 и КА-32, 12 бортов среднего класса типа ЕС-45», - отметил спикер.

По его словам, подготовлены имущество и техника оперативного резерва МЧС для разворачивания палаточного лагеря, произведен расчет сил и средств для их доставки и развертывания.

«Местными исполнительными органами также подготовлены расчеты сил и средств территориальных служб гражданской защиты в составе свыше 38 тыс. чел., 12 тыс. ед. техники, 535 плавательных и 2 тыс. водооткачивающих средств», - заключил Р. Амрин.


Восточно-Казахстанская область   Паводок   МЧС  
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