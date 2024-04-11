Паводки: 107 семей в Павлодарской области получили компенсацию на сумму 96,7 млн тенге

На сегодня 107 семей получили компенсацию на общую сумму 96,7 млн тенге из внебюджетных спонсорских средств. В том числе, буквально вчера выплаты получили 9 жителей села Жалаулы, чьи дома наиболее сильно пострадали во время паводка, сообщил руководитель аппарата акима Павлодарской области Дидар Ибраев на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он доложил, что угроза подтопления жилых домов полностью снята, и обстановка стабилизирована.

– По состоянию на 16:00 10 апреля подтопленные дома в регионе отсутствуют. Всего по области были подтоплены 38 домов: Актогайский район – 14, Успенский – 5, Аккулы – 1, Ертіс – 15, Щербактинский – 3, – рассказал Дидар Ибраев на площадке в СЦК.

Для комплексного решения проблемы затопления домов, расположенных в низине села и систематически подверженных подтоплению, региональный оперативный штаб организовал устройство 3-х новых котлованов вместимостью 200 тыс. кубометров воды.

Круглосуточно идут работы по устройству котлованов тяжелой техникой в количестве 12 единиц.

Руководитель аппарата акима Павлодарской области добавил, что вчера, 9 апреля, в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области начали строительство 5 новых домов, которые возведут взамен аварийных, не подлежащих восстановлению по решению комиссии. Расходы на себя взяла группа ERG. Завершить строительство домов планируют в течение 3 месяцев.

– Кроме этого, пострадавшим на этой неделе будет выплачена единовременная государственная социальная выплата в размере до 100 МРП. Таким образом, на сегодняшний день ущерб, причиненный паводками жителям нашей области, по поступившим заявкам возмещен в полном объеме, – уточнил Дидар Ибраев.

При этом, прием заявок будет продолжен до конца апреля, никто не останется без внимания и помощи.