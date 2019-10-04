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вчера 17:13
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Павлодару нужна новая экологическая школа - Булат Бакауов
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Об этом аким Павлодарской области Булат Бакауов сказал во время экологического часа в детском центре экологии и туризма, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
В рамках общереспубликанской акции в более чем 300 школах Прииртышья прошёл экологический час. Глава региона стал участником урока на станции юного туриста. Однако прежде вместе со школьниками он принял участие в посадке саженцев.
В павлодарской экологической школе уже много лет выращивают самые различные растения, в том числе большие деревья. В этот раз посадили иву плакучую, иву Матсудана и катальпу - всего 10 видов растений.
«Таких видов растений по городу нет, редко где в частном дворе такое встретишь, - сказал завотделом детского центра экологии и туризма Ахметуали Капашев. - Мы специально проверяем приживаемость растений в нашей школе. Семена и саженцы нам привозят, иногда мы сами ищем ростки у друзей».
За одним из саженцев закрепили куратора - шестиклассника Маратхана Жаната. Аким Павлодарской области пообещал встретиться со школьником через 5 лет. И непременно у посаженной ивы.
«В этом году на территории всех школ планируется посадить 15 тыс. деревьев, - отметил Булат Бакауов уже во время экочаса. - Но самое главное, чтобы за ними ухаживали. Ведь в вашей школе выращивают и гранат, и лимон, и кактусы. Все потому, что вы за ними ухаживаете. И если каждый из вас в раннем возрасте начнет высаживать и ухаживать за деревьями, наш регион будет зелёным и красивым».
Во время встречи с детьми он сказал, что городу нужна новая экологическая школа. В знак внимания главе региона вручили корзину яблок, выращенных в школьном саду. Аким решил поделиться сладким сюрпризом с детьми. Булат Бакауов отметил, что для сегодняшнего помещения для детского центра экологии и туризма уже недостаточно, и в будущем в Павлодаре появится новая экологическая школа.
Фото: pavlodarnews.kz
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