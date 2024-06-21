Павлодарцы жалуются на ужасный запах в городе по ночам

В Павлодаре по ночам невозможно открыть окна из-за странного химического запаха. Жители буквально засыпали жалобами городские паблики. На проблему обратили внимание в региональном департаменте экологии. Этой ночью замеры проведут в районе промышленных предприятий, которые павлодарцы считают источником запаха, передает корреспондент агентства Kazinform.

Часть жителей уверены: виноват ПНХЗ, который сейчас вышел на плановый ремонт. Якобы на заводе по ночам «продувают системы».

- Невозможно спать. Лето, окна открыты. Вчера была приятная прохлада, окна настежь, но запах очень едкий, который день подряд, - пишут горожане в комментариях.

Некоторые павлодарцы утверждают, что из-за запаха нефтепродуктов у них начались головные боли. Горожане считают, что запах напоминает смесь жженой резины, битума и бензина.

- Запах то ли бензина, керосина, краски, не знаю, чего, но с трех часов ночи дышать невозможно, головные боли жуткие, - пишет другая жительница Павлодара.

Экологи уже провели первые замеры, но результаты пока не озвучили.

- Официальным государственным органом, ответственным за ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха, является РГП «Казгидромет». Филиалом «Казгидромет» по Павлодарской области мониторинг осуществляется на семи стационарных метеопостах, где непрерывно в режиме реального времени осуществляются измерения качества атмосферного воздуха. В связи с многочисленными жалобами жителей города на запах нефтепродуктов, был осуществлен совместный выезд специалистов департамента экологии, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, филиала «Казгидромет» для замеров параметров атмосферного воздуха, - рассказали в региональном департаменте экологии.

Замеры производились на границе санитарно-защитной зоны предприятий, которым характерны выбросы продуктов переработки нефти - ТОО «Компания Нефтехим LTD», ТОО «ПНХЗ», асфальтобетонные заводы (АБЗ).