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    16:23, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Павлодарцы страдают от нашествия гнуса

    Павлодарцы страдают от нашествия гнуса
    Фото: Валерий Бугаев

    Из-за майских осадков и холодной погоды не наблюдалось массового окрыления насекомых. В первую неделю июня стало жарче и появился гнус, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Особенно активны кровососущие насекомые в Павлодарском, Актогайском, Иртышском, Теренкольском и Железинском районе, расположенных вдоль реки Иртыш. Они окрыляются в мелководье в пойме реки и в ночное время налетают на деревни.

    Жители Иртышского и Железинского районов массово жалуются на насекомых.

    Руководитель регионального управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Айгерим Кабылтаева сообщила, что только в Иртышском районе дезинсекционные работы будут проводиться на площади 10 тысяч га.

    шіркей
    Фото: Валерий Бугаев

    — По плану территории обрабатываются с воздуха. Вода еще не вернулась в свои русла. Уровень затопления поймы реки в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, особенно в северных регионах он достигает 90 процентов. Поэтому каждый день прилетает новая группа насекомых. Мы меняем тактику обработки с воздуха. По рекомендации научной группы второй и третий этап дезинсекции начнется на следующей неделе, — сказал он.

    Аким Павлодарской области Асаин Байханов считает, что в следующем году в Иртышском и Железинском районах необходимо увеличить площадь обработки против кровососущих насекомых.

    Теги:
    Насекомые Регионы Казахстана Павлодар Паводки в Казахстане Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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