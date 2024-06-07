Павлодарцы страдают от нашествия гнуса

Из-за майских осадков и холодной погоды не наблюдалось массового окрыления насекомых. В первую неделю июня стало жарче и появился гнус, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особенно активны кровососущие насекомые в Павлодарском, Актогайском, Иртышском, Теренкольском и Железинском районе, расположенных вдоль реки Иртыш. Они окрыляются в мелководье в пойме реки и в ночное время налетают на деревни.

Жители Иртышского и Железинского районов массово жалуются на насекомых.

Руководитель регионального управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Айгерим Кабылтаева сообщила, что только в Иртышском районе дезинсекционные работы будут проводиться на площади 10 тысяч га.

Фото: Валерий Бугаев

— По плану территории обрабатываются с воздуха. Вода еще не вернулась в свои русла. Уровень затопления поймы реки в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, особенно в северных регионах он достигает 90 процентов. Поэтому каждый день прилетает новая группа насекомых. Мы меняем тактику обработки с воздуха. По рекомендации научной группы второй и третий этап дезинсекции начнется на следующей неделе, — сказал он.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов считает, что в следующем году в Иртышском и Железинском районах необходимо увеличить площадь обработки против кровососущих насекомых.