Павлодарцы станут больше платить за воду с 1 октября

В Павлодаре поднимут цены на воду. Для обычных жителей тариф вырастет примерно в 1,5 раза. Новые цены, которые будут действовать до 2025 года, озвучил монополист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Повышение тарифов на свои услуги ТОО «Павлодар-Водоканал» объясняет ростом цен на электроэнергию, утверждением дополнительной инвестпрограммы по замене изношенных сетей и оборудования и необходимостью повышать зарплаты рабочим.

- ТОО «Павлодар-Водоканал» уведомляет о повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2023 год - с 1 октября по 31 декабря, на 2024 год и 2025 год в связи с увеличением стоимости стратегического товара (электроэнергии), увеличением номинальной средней заработной платы по данным статистики, а также утверждением инвестиционной программы, - предупредил горожан монополист.

Ранее в Павлодаре проводились общественные слушания по повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение. Состоялись они 15 августа. Во время слушаний представитель компании-монополиста отмечал, что предприятие обслуживает около тысячи километров сетей – водопровода и канализации, большая часть из которых построена во второй половине прошлого века. Стальные трубы требуют замены на полиэтиленовые. Также ТОО «Павлодар-Водоканал» заявил, что действующие тарифы одни из самых низких в стране, и они не покрывают затраты, необходимые для поддержания бесперебойной работы предприятия.

На сегодняшний день точно известно, что этой осенью вода для павлодарцев подорожает. С 1 октября и до конца 2023 года стоимость услуги по подаче питьевой воды без учета НДС составит: для физических лиц, у которых установлены приборы учета, - 58 тенге за кубометр, если счетчики не установлены платить придется - 87,04 тенге за кубометр. Для бюджетных организаций ценник выше – 677,36 тенге, для прочих потребителей - 278,42 тенге.

Цена технической воды для населения – 18,25 тенге, для прочих потребителей – 51,35 тенге.

За водоотведение павлодарцы будут платить по 29,76 тенге за кубометр, бюджетные организации – 320,5 тенге, прочие потребители – 240,56 тенге.

В 2024 году для физических лиц тариф на воду не изменится, а бюджетные организации и вовсе станут платить чуть меньше - 586,57 тенге за кубометр питьевой воды, прочие потребители - 236,56 тенге.

За техническую воду павлодарцы продолжат платить по 18,25 тенге, цена для прочих потребителей - 59, 51 тенге.

За отвод и очистку сточных вод в 2024 году население будет оплачивать по 31,04 тенге за кубометр, ююджетные организации - 335,24 тенге, прочие потребители - 250,89 тенге.

В 2025 году рост тарифов павлодарцы ощутят сильнее. Физических лица, у которых установлены приборы учета, будут отдавать за по 61,37 тенге за кубометр питьевой воды, если счетчиков нет – 92,65 тенге.

Бюджетные организации в 2025 году будут платить за воду – 612,87 тенге, прочие потребители – 253,51 тенге.

Стоимость кубометра технической воды для населения составит 21,82 тенге, для прочих потребителей – 69,84 тенге. Тариф на водоотведение для физических лиц – 32,86 тенге, для бюджетных организаций – 335,1 тенге, для прочих потребителей – 265,34 тенге.