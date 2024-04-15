Павлодарцы отправили в Петропавловск 20 тонн гуманитарной помощи

Автоколонну с гуманитарным грузом отправили павлодарцы в помощь соседнему региону. В затопленный Петропавловск выехали четыре газели с продуктами, теплыми вещами, матрасами и рабочим инвентарем, передает корреспондент агентства Kazinform.

В СКО гуманитарный груз доставят уже сегодня вечером. Участие в сборе принимали неравнодушные горожане, депутаты, предприниматели, студенты и общественники.

Ранее павлодарцы уже отправляли помощь в Петропавловск. В субботу гуманитарный груз также уехал в город Атбасар Акмолинской области.

Фото: Есенжол Исабек

В минувшую пятницу в Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области павлодарцы отправили около 13 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены, матрасов, питьевой воды, обогревателей.

При этом пострадавшим от паводков регионам павлодарцы помогают, не только собирая гуманитарную помощь, но и работая на месте. В Петропавловске уже больше недели находятся более 50 сотрудников ДЧС из Павлодарской области. Они занимаются эвакуацией людей и домашних животных, доставляют продукты в подтопленные районы, участвовали в укреплении дамб. Туда же выехали на помощь павлодарские энергетики – для проведения ремонтов обрушенных опор линий электропередачи. Накануне павлодарские спасатели отправились на подмогу коллегам из ЗКО.