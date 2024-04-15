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    15:36, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Павлодарцы отправили в Петропавловск 20 тонн гуманитарной помощи

    гуманитарная помощь
    Фото: Есенжол Исабек

    Автоколонну с гуманитарным грузом отправили павлодарцы в помощь соседнему региону. В затопленный Петропавловск выехали четыре газели с продуктами, теплыми вещами, матрасами и рабочим инвентарем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В СКО гуманитарный груз доставят уже сегодня вечером. Участие в сборе принимали неравнодушные горожане, депутаты, предприниматели, студенты и общественники.

    Ранее павлодарцы уже отправляли помощь в Петропавловск. В субботу гуманитарный груз также уехал в город Атбасар Акмолинской области.

    гуманитарная помощь
    Фото: Есенжол Исабек

    В минувшую пятницу в Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области павлодарцы отправили около 13 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены, матрасов, питьевой воды, обогревателей.

    При этом пострадавшим от паводков регионам павлодарцы помогают, не только собирая гуманитарную помощь, но и работая на месте. В Петропавловске уже больше недели находятся более 50 сотрудников ДЧС из Павлодарской области. Они занимаются эвакуацией людей и домашних животных, доставляют продукты в подтопленные районы, участвовали в укреплении дамб. Туда же выехали на помощь павлодарские энергетики – для проведения ремонтов обрушенных опор линий электропередачи. Накануне павлодарские спасатели отправились на подмогу коллегам из ЗКО.

    гуманитарная помощь
    Фото: Есенжол Исабек

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Спасатели Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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