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    15:40, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Павлодарцы остались без воды из-за аварии на электросетях

    вода
    Фото: freepik.com

    В Павлодаре из-за аварийного отключения без воды остались несколько микрорайонов.Остановились насосы. Сейчас город — на пониженном давлении, передает корреспондентагентства Kazinform.

    Авария произошла около полудня.

    — 1 июня в 11:55 на павлодарских городских электросетях произошло аварийное отключение — на первом вводе (110 киловольт) южного водозабора. В связи с этим были отключены все насосы хозяйственно питьевой воды. Схема отключения была восстановлено в 12:41. В настоящий момент город находится на пониженном давлении, во избежание аварийной ситуации, — сообщает ТОО «Павлодар-Водоканал».

    Подача воды во всем городе нормализуется через 3-4 часа.

    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодар Вода Авария на теплосетях
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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