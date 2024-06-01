Павлодарцы остались без воды из-за аварии на электросетях

В Павлодаре из-за аварийного отключения без воды остались несколько микрорайонов.Остановились насосы. Сейчас город — на пониженном давлении, передает корреспондентагентства Kazinform.

Авария произошла около полудня.

— 1 июня в 11:55 на павлодарских городских электросетях произошло аварийное отключение — на первом вводе (110 киловольт) южного водозабора. В связи с этим были отключены все насосы хозяйственно питьевой воды. Схема отключения была восстановлено в 12:41. В настоящий момент город находится на пониженном давлении, во избежание аварийной ситуации, — сообщает ТОО «Павлодар-Водоканал».