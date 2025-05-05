Павлодарцы массово несут цветы к Обелиску Славы

До Дня Победы еще несколько дней, а у Обелиска Славы в Павлодаре уже нет свободного места. Монумент усыпан гвоздиками, которые несут обычные горожане. Приезжают сюда также ученики школ и воспитанники детских садов, из которых выстраиваются большие очереди.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— Мы приехали с детьми сюда, чтобы знали, во-первых, через что прошла наша страна, что ощутила, какая боль была. Какие были потери. Чтобы дети знали, что мир, который сейчас у нас есть, это все благодаря нашим дедам, прадедам, прабабушкам. Чтобы они ценили, берегли и знали, — говорит учитель начальных классов школы им. А. Шамкенова Мадина Нурмакова.

Школьники, меж тем, говорят, для них возложение цветов способ почтить память своих прадедушек. У многих есть свои истории, связанные с родственниками-фронтовиками. Рассказы слушают от родителей и понимают, что чтить память их долг.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— Мой прадед Окас Сулейменов 7 лет был на фронте. Три года он был на войне, а четыре года он еще служил пограничником. Сегодня я пришел возлагать цветы к Обелиску Славы и таким образом хочу напомнить о его Победе, а Победе многих, — рассказал ученик 2 класса Аспандияр Аскаров.

Стоит отметить, официальное массовое возложение к Обелиску Славы в Павлодаре пройдет 9 мая в 11:00. Всех горожан приглашают принят участие. Также в День Победы вечером пройдет праздничный салют на центральной набережной.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Напомним, в Астане военные летчики готовят авиашоу к юбилею Победы. Также в акимате столицы назвали место запуска праздничного салюта.